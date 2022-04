Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Weiterer Betrug über Messenger-Dienst

Ludwigsburg (ots)

Erneut schlugen unbekannte Täter über den Instant-Messaging-Dienst "WhatsApp" zu. Die unbekannten Täter kontaktierten am Donnerstag gegen 20:15 Uhr per Textnachricht einen 77-jährigen Mann aus Vaihingen an der Enz und gaben vor, dass sie ihr Handy verloren, eine neue Rufnummer hätten und nun Hilfe benötigten. In der Annahme, dass es sich um seine Tochter handeln würde, kam er den anschließend geäußerten Bitten nach und überwies mehrere Beträge an unterschiedliche Konten. Erst nachdem bereits rund 10.000 Euro überwiesen waren, erkannte das Opfer den Betrug und meldete sich bei der Polizei.

