POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 254 - Kradfahrer tödlich verletzt

Alsfeld (ots)

Am Freitagabend (09.06.2023) ging bei der Rettungsleitstelle gegen 21.30 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 254, zwischen Eudorf und Heidelbach, ein. Hier kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind augenblicklich vor Ort. Die Bundesstraße 254 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird zeitnah nachberichtet.

