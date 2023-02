Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendlicher Draufgänger

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend flüchtete ein Mopedfahrer beim Anblick des Streifenwagens in der Ortslage Ohrdruf. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den 16-Jährigen stoppen, wobei dieser noch vergeblich versuchte, zu Fuß zu fliehen. Es stellte sich heraus, dass an dem nicht zugelassenen Moped ein falsches Kennzeichen angebracht war und der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Den 16-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und verbotene Kraftfahrzeugrennen. (rd)

