LPI-GTH: Drogen im Straßenverkehr

Ilmenau, Am Fridolin (Ilm-Kreis) (ots) - Der 65- jährige Fahrer eines Mercedes wurde am Samstag, den 11.02.2023 gegen 02:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch Beamte der PI Arnstadt- Ilmenau am Fridolin kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 %. Im Ilm-Kreis- Klinikum Ilmenau wurde mit dem 65-jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Auch dessen Führerschein wurde ...

