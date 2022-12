LPI-G: Einbruch in Keller

Altenburger Land (ots) - Altenburg: In der Zeit vom 16.12.2022 bis zum 17.12.2022 öffneten derzeit unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster eines derzeit unbewohnten Hauses in der Leipziger Straße, drangen in das Gebäude ein und durchsuchten noch vorhandenes Mobiliar, konnten dabei aber keine Beute machen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

