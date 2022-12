LPI-G: Graffiti

Gera (ots) - Beamte der Polizei Gera kontrollierten am Samstagnachmittag in der Auenstraße einen Pkw VW. Ein Atemalkoholtest beim 58-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 0,95 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gemäß Bußgeldkatalog erwarten den Verkehrssünder nun mindestens 500 Euro Geldbuße und ein Monat Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

