Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnenbrand - Zeugen gesucht

Gera (ots)

In der Nacht von Samstag (17.12.2022) auf Sonntag kam es gegen Mitternacht zum Brand einer Mülltonne vor einem Wohnblock in der W.-Majakowski-Straße im Stadtteil Alt-Bieblach. Die Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah löschen. Die Polizei Gera ermittelt zur Brandursache. Zeugenhinweise, insbesondere zu verdächtigen Personenbewegungen in diesem Zusammenhang, werden unter Tel. 0365 829-0 entgegengenommen.

