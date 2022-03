POL-CUX: Presseinformation der Polizeiinspektion Cuxhaven

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presseinformation der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

+++Schiffdorf - Ohne Versicherungsschutz, aber mit Alkohol aufgefallen+++

Am Freitagmorgen (04.03.2022) stellten Beamte des Polizeikommissariat Schiffdorf in Spaden einen Fahrer eines Kleinkraftrades fest, an dem sich ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 in blau befand. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle rochen die Beamten bei dem 47-jährigen Mann zudem Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Dem Bremerhavener wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet.

+++Cuxhaven - Fahren ohne Versicherungsschutz+++

Freitagnachmittag (04.03.2022) kontrollierten Beamte der Polizei Cuxhaven einen 17-jährigen und einen 20-jährigen Cuxhavener auf je einem E-Scooter. Dabei wurde jeweils fehlender Versicherungsschutz festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dementsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Hierzu folgender Hinweis:

Ab dem 01. März eines jeden Jahres ist es erforderlich einen neuen Versicherungsvertrag abzuschließen. Das hierzu neu ausgegebene Versicherungskennzeichen hat dann für das aktuelle Versicherungsjahr 2022 die Ziffernfarbe Grün. Die blauen Versicherungskennzeichen haben ihre Gültigkeit verloren.

