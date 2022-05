Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Unfall auf Gehweg

Mit leichten Verletzungen überstand eine 6-Jährige einen Unfall am Sonntag in Erlenmoos.

Ulm (ots)

Gegen 13.45 Uhr wollte eine 47-Jährige von ihrer Hofeinfahrt in die Hauptstraße einfahren. Um die Straße einsehen zu können, fuhr die Fahrerin des Ford auf den Gehweg. Auf dem Gehweg fuhr eine 6-Jährige mit ihrem Fahrrad. Das Kind konnte nicht mehr anhalten und prallte gegen die Motorhaube des Ford. Nach dem Zusammenstoß stürzte die 6-Jährige vom Fahrrad. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Durch den Unfall entstand geringer Sachschaden.

Hinweise der Polizei: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

