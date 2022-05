Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Motorradfahrer übersehen

Zwei schwer verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Sonntag bei Schelklingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16.30 Uhr. Der 90-Jährige Fahrer eines VW kam von Sondernach. An der Einmündung der Kreisstraße 7409 bog er nach links in Richtung Gundershofen ab. Wohl durch hohes Gras und wegen einer Leitplanke war seine Sicht eingeschränkt. Beim Abbiegen übersah er den von Gundershofen in Richtung Hütten fahrenden Kradlenker. Der 56-jährige Motorradfahrer machte noch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver. Dennoch schrammte er mit seiner Kawasaki an der VW entlang und stürzte. Im Graben kam das Motorrad zum Liegen. Der 56-Jährige und seine 50-jährige Sozia erlitten schwere Verletzungen. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro.

Hinweise der Polizei: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

+++++++ 0995297

Joachim Schulz, Tel.0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell