POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Motorradunfall mit leicht verletzter Person

Künzell. Am Mittwoch (07.06.) kam es gegen 14:10 Uhr in der Bachrainer Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 74-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Osnabrück leicht verletzt. Er befuhr die Straße nach aktuellem Kenntnisstand aus Richtung Edelzeller Weg kommend in Fahrtrichtung Edelzell, als er in einer scharfen Kurve aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dadurch rutschte er in den angrenzenden Grünstreifen und musste mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. An seiner Harley-Davidson entstand Sachschaden von rund etwa 500 Euro.

Verkehrsunfall

Eichenzell. Am Mittwoch (07.06.), kam es gegen 19 Uhr auf der B 27 in Höhe Eichenzell zu einem Verkehrsunfall mit rund 7.000 Euro Sachschaden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen fuhren ein 57-jähriger VW-Passatfahrer aus Flieden und ein 27-jähriger Audifahrer aus Nüsttal von Fulda kommend in Fahrtrichtung Rothemann auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Während der Audifahrer zum Überholen auf den linken Fahrstreifen wechselte, musste der Passatfahrer verkehrsbedingt abbremsen. Daraufhin wechselte der 57-jährige ebenfalls auf den linken Fahrstreifen, auf dem sich jedoch bereits der Audi befand. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 27-Jährige eine Vollbremsung ein und versuchte möglichst weit nach links auszuweichen. Dabei geriet er über die linke Fahrbahnbegrenzung hinaus und kollidierte mit der Mitteilleitplanke. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht, jedoch entstand an der Mittelleitplanke und dem Audi Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda

Gestürzter Pedelec Fahrer mit leichten Verletzungen - Zeugenaufruf

Hünfeld. Am Mittwoch (07.06.), gegen 13:20 Uhr, stürzte an der Einmündung Wellastraße/ Hersfelder Straße ein Pedelec-Fahrer. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 42-jährige Fahrradfahrer von der Wellastraße kommend nach rechts auf den Radweg der Hersfelder Straße in Richtung Hünhaner Kreuz. Aus noch unklarer Ursache kam er in der Kurve ins Rutschen und stürzte, wobei er sich verletzte. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld unter 06652-96580 zu melden.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (07.06.), in der Zeit von 5:40 Uhr bis 15 Uhr, parkte ein 51-jähriger Fahrer seinen grauen BMW Kombi X1 in der Konrad-Zuse-Straße. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Lackschaden an der linken hinteren Tür fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken das Fahrzeug und verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

