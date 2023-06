POL-OH: Mehrere Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Niederaula - Am Donnerstag (08.06.), gegen 23:20 Uhr, kam es auf der BAB7 kurz vor dem Hattenbacher Dreieck in Richtung Kassel zu einem Alleinunfall mit Personenschaden. Ein 19-jähriger Mann aus Tann (Rhön) befuhr mit seinem Opel Astra die BAB 7 in Richtung Kassel und kam aus bislang unbekannter Ursache kurz vor dem Hattenbacher Dreieck zunächst nach links von der Fahrbahn ab, prallte dort ...

