Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw prallt gegen Mittelleitplanke - Fahrer verletzt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula - Am Donnerstag (08.06.), gegen 23:20 Uhr, kam es auf der BAB7 kurz vor dem Hattenbacher Dreieck in Richtung Kassel zu einem Alleinunfall mit Personenschaden. Ein 19-jähriger Mann aus Tann (Rhön) befuhr mit seinem Opel Astra die BAB 7 in Richtung Kassel und kam aus bislang unbekannter Ursache kurz vor dem Hattenbacher Dreieck zunächst nach links von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen die Mittelleitplanke und wurde von dieser nach rechts über die kompletten drei Fahrstreifen abgewiesen. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug gegen die rechte Leitplanke und kam wenige Meter weiter auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der 19-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Neben zwei Streifenwagenbesatzungen der Autobahnpolizei Petersberg war ein Rettungswagen, ein Notarztwagen, die freiwillige Feuerwehr Niederaula sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Der gesamte Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Autobahn in Richtung Kassel musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

