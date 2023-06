IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel übergibt Förderzusage in Ummanz

Schwerin (ots) - Am 1. Juni 2023 beginnt Pastor Thomas Cremer seinen Dienst als Polizei- und Notfallseelsorger in Mecklenburg-Vorpommern. Mit einem Gottesdienst im Güstrower Dom wurde er heute in das Amt eingeführt. Zugleich verabschiedete sich sein Vorgänger, Polizeiseelsorger Hanns-Peter Neumann, nach acht Jahren in den Ruhestand. "Ich freue mich, dass die evangelisch-Lutherisch Kirche in Norddeutschland einen so ...

mehr