Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der B 27 - Kradfahrer verletzt

Hünfeld (ots)

Am Donnerstag (08.06.2023) ereignete sich gegen 16.40 Uhr auf der Bundesstraße 27 - zwischen Rückers und Marbach - ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Berlin befuhr die B 27 von Rückers kommend in Richtung Marbach. Im Verlauf einer Rechtskurve verlor der Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Kraftrad Ducati Monster 900 und kam zu Fall. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallstelle musste kurzzeitig gesperrt werden.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell