Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugbrand auf der BAB 7 - Kleintransporter brennt vollständig aus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Neuenstein (Hersfeld-Rotenburg). Auf der- BAB 7, zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld/West und dem Kirchheimer Dreieck, kam es am 08.06.2023, um 11:43 Uhr, in Fahrtrichtung Süden zu einem Fahrzeugbrand. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort stand das Fahrzeug, ein Kastenwagen der Marke Iveco , bereits in Vollbrand. Die drei Insassen hatten das brennende Fahrzeug rechtzeitig verlassen können. Durch den Brand wurde das Fahrzeug komplett zerstört, es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Darüber hinaus wurde im Bereich des Brandorts die Fahrbahndecke beschädigt. Der durch den Brand entstandene Sachschaden an der Fahrbahndecke ist derzeit noch nicht bezifferbar. Ursache für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt. Während der Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim war die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden für etwa eine Stunde voll gesperrt.

