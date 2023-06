Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW kommt von der Fahrbahn ab - Insassen verletzt

Fulda (ots)

Burghaun - Am Donnerstag (08.06.), gegen 21:00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7 Fahrtrichtung Kassel - zwischen der Anschlussstelle Hünfeld / Schlitz und dem Rastplatz Großenmoor - ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren ein 38-jähriger Mann aus Burghausen sowie sein 42-jähriger Beifahrer aus Bernhausen mit einem Mercedes GLE die BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel. Etwa einen Kilometer vor dem Rastplatz Großenmoor kam der Fahrer aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte und durchbrach mehrere Bäume und kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Neben einer Streife der Autobahnpolizei Petersberg waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

