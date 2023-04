Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkws mit Zielrichtung "Entertainmentsysteme/Inventar" in Serie aufgebrochen - weitere Taten ++ "aufgefahren" - vier Verletzte - 34.000 Euro Sachschaden ++ Einbruch in Pfarramt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 21.04.2023 ++

Lüneburg

Handorf - Pkws mit Zielrichtung "Entertainmentsysteme/Inventar" in Serie aufgebrochen - weitere Taten im Landkreis Harburg - Polizei ermittelt

Zu einer Serie von Pkw-Aufbrüchen mit Zielrichtung "Radio- und Entertainmentsysteme und Fahrzeugteile als Diebesgut" kam es in den Nachtstunden zum 21.04.23 im Bereich Handorf. Betroffen waren dabei insgesamt fünf Fahrzeuge der Marken Mercedes und BMW auf Grundstücken Weidenkamp, Heidkamp, Rehenweg und Am Wald. Täter vermutlich professionellen Täter demontierten dabei u.a. Entertainmentsysteme/Radios, Lenkräder sowie weiteres Zubehör. Es entstand ein Sachschaden von weit mehr als 15.000 Euro. Hinweise auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Parallel prüfen die Ermittler auch Zusammenhänge zu den aktuellen Taten in Neu Wulmstorf - siehe dazu auch die Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg von heute:

Neu Wulmstorf zahlreiche Pkw-Aufbrüche

In der Nacht zu Donnerstag, 20.4.2023, kam es in Neu Wulmstorf zu mindestens zehn PKW-Aufbrüchen. Betroffen waren fast ausnahmslos Fahrzeuge der Marke Mercedes. Die meisten Aufbrüche fanden in den Straßen Finkenweg und Postweg statt. Die Täter schlugen Scheiben ein oder brachen die Türen auf und demontieren anschließend Airbags, Bedienelemente oder auch Spiegelgläser. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 20.000 EUR.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Neu Wulmstorf aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.

Handorf - Aufbruch in Milchtankstelle zur Tageszeit - Beute: 20 Euro - Täter videografiert

In die Milchtankstelle in der Bäckerstraße brachen Unbekannte in den Morgenstunden des 21.04.23 ein. Die Täter hatten gegen 09:15 Uhr ein Bügelschloss der Kasse aufgebrochen und waren mit gut 20 Euro Bargeld abgehauen. Bei der Tat wurden die Personen videgrafiert. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Streitigkeiten - Jugendlicher schlägt mit Baseballschläger zu - ... und beim Ladendiebstahl dabei

Nicht zum ersten Mal wurde ein 15-Jähriger in den Abendstunden des 20.04.23 in einer Unterkunft in der August-Wellenkamp-Straße auffällig. Der Jugendliche war gegen 20:30 Uhr mit einem anderen Bewohner der Unterkunft in Streit geraten und schlug diesen 38-Jährige zweimal mit einem Baseballschläger. Der Mann erlitt eine Kopfplatzwunde.

Bereits gegen 13:00 Uhr hatte der Jugendliche zusammen mit einem 37-Jährigen in einem Bekleidungsgeschäft in der Glockenstraße geklaut. Die beiden Ladendiebe wurden dabei ertappt. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 37-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Lüneburg - Schaukasten beschädigt

Einen Hinter der Saline installierten Schaukasten rissen Unbekannte in der Nacht zum 20.04.23 aus der Verankerung. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Einen 27-Jährigen konnte die Polizei im Nachklapp einer Fahrt mit einem Pkw Audi im Bereich Vor dem Neuen Tore in den Abendstunden des 20.04.23 kontrollieren. Der Mann stand bei der Fahrt gegen 21:00 Uhr unter dem Einfluss von Alkohol - Atemalkoholwert von 2,1 Promille - und ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Polizei veranlasste entsprechende Blutentnahmen im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Thomasburg - "aufgefahren" - vier Verletzte - 34.000 Euro Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 20.04.23 auf der Kreisstraße 14. Eine 55 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Tesla wollte gegen 13:45 Uhr in Fahrrichtung Neetze am rechten Fahrbahnrand halten. Eine 37 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel bemerkte dieses zu spät und fuhr auf. Insgesamt vier Personen aus beiden Fahrzeugen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 34.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Motorrollerfahrer fährt auf und stürzt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 19 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers (Auslieferungsfahrer eines Pizza-Bringdienstes) in den Nachmittagsstunden des 20.04.23 in der Nordallee. Der junge Mann hatte in Fahrtrichtung Bundesstraße 4 gegen 16:50 Uhr zu spät bemerkt, dass ein vor ihm fahrender Pkw Opel Astra einer 33-Jährigen bremste. Der Motorrollerfahrer fuhr auf und stürzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro.

Hanstedt I - Einbruch in Pfarramt

In das Pfarrhaus/ -amt Dorfplatz brachen Unbekannte im Zeitraum vom 18. Bis 20.04.23 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und nahmen eine Tasche und Bargeld mit. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 20.04.23 in der Nordallee. Dabei waren insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs.

