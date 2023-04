Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ GPS-Ortungsgeräte aus Traktoren demontiert - hoher Sachschaden - professionelle Täter am Werk ++ Überwachung der Geschwindigkeit - "Spitzenreiter" mit 131 km/h in 70er Zone ++

Lüneburg (ots)

Presse - 20.04.2023 ++

Lüneburg

Amelinghausen/Uelzen-Holdenstedt - GPS-Ortungsgeräte aus Traktoren demontiert - hoher Sachschaden - professionelle Täter am Werk

Aus vier auf einem befriedeten Betriebsgelände Zum Täckenfeld in Amelinghausen abgestellten Ackerschleppern John Deere demontierten vermutlich professionelle Täter in der Nacht zum 20.04.23 jeweils die GPS-Ortungssysteme. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Zu einer weiteren Tat kam es in der Nacht zum 20.04.23 auf einem Betriebsgelände in der Blumenstraße in Holdenstedt. Dort demontierten die Täter ebenfalls die GPS-Terminals aus drei Traktoren Fendt. Auch hier entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei ermittelt auch zu weiteren Fällen in der Region.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, bzw. Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl von Kleidung - Täter ermittelt

In den Nachmittagsstunden des 19.04. entwendeten zunächst Unbekannte mehrere Kleidungsstücke von einem Kleiderständer in einem Geschäft Am Sande. Die Verursacherin flüchtete daraufhin mit drei weiteren Personen. Eine Mitarbeiterin verfolgte die Diebin, stellte diese schließlich und erhielt das Diebesgut zurück. Durch Polizeibeamte konnten die vier Personen, zwei 17 und 19 Jahre alte Männer und zwei 46 und 42 Jahre alte Frauen, im Nahbereich festgestellt werden. Das Diebesgut hatte einen Wert von gut 50 Euro.

Lüneburg - Taschendiebstahl im Supermarkt - Hinweise der Polizei

Am 19.04. zwischen 13:00 und 14:00 Uhr befand sich eine 76-jährige Seniorin in einem Supermarkt in der Bleckeder Landstraße. Unbekannte entwendete die Geldbörse der 76-Jährigen während des Einkaufens. Diese befand sich im Einkaufskorb. Im Anschluss an den Diebstahl wurde mehrere hundert Euro vom Konto abgehoben.

"Achten Sie auf Ihre Wertsachen!" Hinweise Ihrer Polizei: - Tragen Sie Ihre Wertsache am Körper ... am besten in ge- bzw. verschlossenen Innentaschen. - Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen. - Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. - Bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf. - Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe. Falls Sie dennoch Opfer von Taschendieben geworden sind, melden Sie sich umgehend bei Ihrer Polizei. Wichtig ist außerdem, dass gestohlene Debit-/EC-Karten sofort gesperrt werden. Dazu steht Ihnen die Nummer 116 116 als gebührenfreier Sperrnotruf zur Verfügung. Informieren Sie Ihre Banken über den Diebstahl und veranlassen Sie die Sperrung für das elektronische Lastschriftverfahren (KUNO-Sperrung) bei einer Polizeidienststelle.

Lüneburg - Diebstahl aus Gartenlaube - Hinweise

In der Nacht vom 18.04. auf den 19.04. brachen Unbekannte in eine Gartenlaube in einem Kleingarten im Moldenweg ein. Aus dieser wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Brand am Kalksandsteinwerk - Hinweise

Zeugen meldeten am Nachmittag des 19.04. gegen 16:00 Uhr einen Brand im Bereich des Kalksandsteinwerkes in der Hauptstraße. Circa 100-200 Quadratmeter Rasen- bzw. Unterholzfläche brannte zu diesem Zeitpunkt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Lüneburg gelöscht. Es entstand ein geringer Sachschaden. Durch die Zeugen wurden Hinweise zu einem Tatverdächtigen gegeben. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Lüneburg - Radfahrer von Pkw erfasst und leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 19.04. gegen 07:45 Uhr im Einmündungsbereich Bleckeder Landstraße Ecke Horst-Nickel-Straße. Eine 38-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt eines auf dem Radweg fahrenden 28-jährigen Radfahrers, sodass es zur Kollision kam. Der Radfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Rullstorf - Überwachung der Geschwindigkeit - "Spitzenreiter" mit 131 km/h in 70er Zoner

Die Geschwindigkeit kontrollierten Polizeibeamte am 19.04. zwischen 18:30 und 20:30 Uhr auf der Kreisstraße 2 zwischen Scharnebeck und Bockelkathen in Höhe Rullstorf. Insgesamt sechs Geschwindigkeitsverstöße gegen die zulässige Geschwindigkeit von 70 km/h wurden geahndet. Ein 18-jähriger Fahrer war "Spitzenreiter" und mit 131 km/h auf der Strecke viel zu schnell unterwegs. Diesen erwarten neben einem Fahrverbot auch ein saftiges Bußgeld.

Lüneburg - Einbruche in Lagergarage

In eine Lagergarage In der Marsch brachen Unbekannte im Zeitraum vom 19. auf den 20.04.23 ein. Die Täter konnten einen Schließriegel gewaltsam öffnen und erbeuteten ein Kleinkraftrad. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Amelinghausen/Uelzen-Holdenstedt - GPS-Ortungsgeräte aus Traktoren demontiert - hoher Sachschaden - professionelle Täter am Werk

Aus vier auf einem befriedeten Betriebsgelände Zum Täckenfeld in Amelinghausen abgestellten Ackerschleppern John Deere demontierten vermutlich professionelle Täter in der Nacht zum 20.04.23 jeweils die GPS-Ortungssysteme. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Zu einer weiteren Tat kam es in der Nacht zum 20.04.23 auf einem Betriebsgelände in der Blumenstraße in Holdenstedt. Dort demontierten die Täter ebenfalls die GPS-Terminals aus drei Traktoren Fendt. Auch hier entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei ermittelt auch zu weiteren Fällen in der Region.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, bzw. Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Fenster und Terrassentür der Krippe aufgebrochen

Zwei Fenster sowie eine Terrassentür der Kinderkrippe in der Fischerstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 20.04.23 auf. Die Täter gelangten ins Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Bad Bevensen - Pedelec-Fahrer (mit 3,2 Promille) stürzt

Aufgrund seiner Alkoholisierung von 3,2 Promille stürzte ein 60 Jahre alter Pedelec-Fahrer in den frühen Mittagsstunden des 19.04.23 im Bereich der Holzbrücke zum Friedhof, Schöne Aussicht. Er erlitt leichte Verletzungen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Emmendorf - Mofa-Fahrer versucht zu flüchten - 1,6 Promille

Vor einer Streifenwagenbesatzung zu flüchten, versuchten ein betrunkener Mofa-Fahrer kurzzeitig in den Nachtstunden zum 20.04.23 An der Ilmenau. Nach kurzer Verfolgung stoppte der 34-Jährige. Bei ihm wurde gegen 00:30 Uhr ein Alkoholwert von 1,69 Promille festgestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Stoetze - mit nicht zugelassenem Kleinkraftrad unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 21-Jährigen mit seinem Leichtkraftrad kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 19.04.23 im Bereich Zieritz. Bei der Kontrolle gegen 19:30 Uhr stellte sich heraus, dass das Leichtkraftrad nicht zugelassen war und der Heranwachsende unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - zwei Fahrverbote

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittags- und Abendstunden des 19.04.23 im Spottweg. Dabei waren insgesamt 14 Fahrer zu schnell unterwegs. Den Tagesschnellsten, eine 52-Jährigen mit 121 km/h sowie einen weiteren Fahrer erwarten Fahrverbote.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell