Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand an auf Dach eines Mehrparteienhauses - Müllsack durch Schweißarbeiten in Brand geraten ++ hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf Parkplatz ++ Brand im Schafstall - Schafe ...

Lüneburg (ots)

Presse - 19.04.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Fahrrad mit Hundefahrradanhänger entwendet - Hinweise

Am 18.04. zwischen 09:45 und 10:45 Uhr entwendeten Unbekannte ein abgeschlossenes schwarzes E-Mountainbike der Marke HardRay in der Wallstraße. An dem Pedelec befand sich zudem ein abgeschlossener Hundeanhänger der Marke Veelar Pets. Es entstand ein Sachschaden von gut 2700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Reihenhaus - Zeugen gesucht

Am 18.04. zwischen 13:15 und 15:00 Uhr gelangten Unbekannte in ein Reihenhaus im Geibelweg. Aus diesem wurde unter anderem Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Barendorf - Brand im Unterholz - Hinweise

Am Abend des 18.04. kam es zu einem Brand an einem Waldweg (Verlängerung am Forsthause Richtung Sportplatz). Im Bereich des Unterholzes neben den dortigen Tennisplätzen konnten zwei kleine Brände durch Zeugen festgestellt werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-808870, entgegen.

Lüneburg - Radfahrer stützt nach Kollision mit Pkw - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 28 Jahre alte Radfahrer in den Morgenstunden des 19.04.23 bei einer Kollision mit einem Pkw in der Bleckeder Landstraße - Einmündung Horst-Nickel-Straße. Eine 38 Jahre alte Fahrer eines Pkw Skoda hatte den Radfahrer, der auf dem Radweg stadteinwärts unterwegs war, gegen 07:45 Uhr aus der Horst-Nickel-Straße kommend beim Queren der Bleckeder Landstraße übersehen. Der 28-Jährige stürzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Lüneburg - hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf Parkplatz

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 18.04. gegen 22:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Bessemerstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw Seat Ibiza mit einem Pfeiler einer Überdachung, sodass ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro entstand. Die 18-Jährige und zwei 17 und 18 Jahre alte Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Dahlenburg - Brand im Schafstall - Schafe bleiben unverletzt - Wärelampe als vermutliche Ursache - Eigentümerin leicht verletzt

Zu einem Brand kam es in den Mittagsstunden des 18.04. in einem Schafstall in Lemgrabe. Vermutlich durch die Nutzung einer Wärmelampe geriet dieser gegen 12:30 Uhr in einen Vollbrand. Die Eigentümerin der Schafe konnte diese noch ins Freie treiben, sodass kein Schaf verletzt wurde. Die 57-Jährige hingegen wurde durch Rauchgase leicht verletzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehren der Samtgemeinde Dahlenburg gelöscht. Der Stall wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Für die Zeit der Löscharbeiten musste die Landesstraße 232 teils voll gesperrt werden.

Lüchow-Dannenberg

Gusborn/Hitzacker - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 18.04.23 auf der Landesstraße 256 in Gusborn. Dabei waren innerorts in der Dannenberger Straße insgesamt vier Fahrer zu schnell unterwegs.

Parallel "laserten" Beamten auch in der Lüneburger Straße in Hitzacker. Dort waren weitere 11 Fahrer zu schnell unterwegs.

Uelzen

Uelzen - Brand an auf Dach eines Mehrparteienhauses - Feuerwehr mit Drehleiter im Einsatz - Müllsack durch Schweißarbeiten in Brand geraten

Glücklicherweise kleiner als befürchtet war ein Feuer in den Mittagsstunden des 19.04.23 auf dem Dach eines Mehrparteienhauses in der Groß Liederner Straße in Uelzen. Gegen 12:00 Uhr war es bei Dacharbeiten zu einem Brand auf dem Doch des mehrstöckigen Gebäudes gekommen, so dass Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz waren. Alle Bewohner des Hauses konnte mithilfe der Einsatzkräfte das Gebäude unbeschadet verlassen. Dabei war auch eine Drehleiter im Einsatz. Am und auf dem Acht-Parteien-Gebäude fanden Sanierungsarbeiten statt. Nach derzeitigen Ermittlungen war durch Schweißarbeiten am Schornstein durch Funkenflug ein Müllsack in Brand geraten. Zu größeren Schäden kam es nicht.

Uelzen - die Polizei kontrolliert am ZOB - mehrere Verpackungseinheiten mit Kokain und Bargeld bei Personenkontrolle sichergestellt

Einen 42 Jahre alten Uelzener kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 18.04.23 in der St.-Viti-Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 12:30 Uhr fanden die Beamten bei dem Uelzener insgesamt 12 Konsum-Verpackungseinheiten mit Kokain sowie mehr als 300 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung. Die Polizei durchsuchte in der Folge auch die Wohnung des Mannes und ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Kokain.

Auch bei den Kontrollen mehrerer weiterer Personen stellten die Beamten kleinere Menge Betäubungsmittel fest und sicher. Ein 44-Jähriger hatte gegen 12:40 Uhr einen Beutel mit Cannabis dabei; bei einem 43-Jährigen wurden weiße Anhaftungen in einem Beutel sowie Tabletten festgestellt und ein 30-Jähriger hatte in einem Beutel eine Kleinstmenge Kokain dabei. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bad Bodenteich - gemeinschaftlich in Geschäft geklaut

Mehrere Gegenstände stahlen vermutlich insgesamt vier Männer im Alter von 24, 27, 32 und 39 Jahren in den frühen Abendstunden des 17.04.23 in einem Bekleidungsdiscounter in der Bergstraße. Im Anschluss lagerten die Männer die Gegenstände im Bereich der Fahrradständer am Bahnhof. Das wurde von mehreren Bürgern wahrgenommen, die dieses der Polizei meldeten. Die Ermittlungen dauern an.

Uelzen - "Leckermäulchen" - 18 Tafeln Schokolade eingesteckt

Insgesamt 18 Tafeln Schokolade versuchte eine 28-Jährige in den frühen Nachmittagsstunden des 18.04.23 durch den Kassenbereich eines Discounters in der Bernhard-Nigebur-Straße zu schmuggeln. Die Frau hatte die Leckereien gegen 14:30 Uhr in eine Tasche gesteckt und versuchte damit den Kassenbereich zu passieren. Zeugen beobachteten die Situation und sprachen die Frau an. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 42 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford Focus stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 18.04.23 in der Hauenriede. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 11:15 Uhr stellten die Beamten bei dem Ford-Fahrer den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Suderburg - ... die Polizei kontrolliert das Überholverbot auf der Bundesstraße 4

Das Überholverbot auf der Bundesstraße 4 kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 18.04.23. Dabei ahndeten die Beamten erneut vier Verstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell