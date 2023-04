Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Berufsinformationstag "Mein Weg zur Polizei 3.0" am Samstag, 22. April 2023 ++

Lüneburg (ots)

Am Samstag, 22.04.2023, wird in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr, auf dem Gelände der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen in Lüneburg, Auf der Hude 1, bereits zum dritten Mal ein Berufsinformationstag stattfinden. Der Tag ist für interessierte Bewerber*innen gedacht, die den Wunsch nach beruflicher Veränderung haben, aber natürlich auch für Realschüler der 9. und 10. Klasse, sowie Gymnasiasten der 9. bis 13. Klassen.

Der Tag bietet die perfekte Gelegenheit, um einen Einblick in die vielseitigen und spannenden Berufsfelder der Polizei zu erhalten.

Im Verlaufes des Samstages präsentieren sich ausgewählte Dienstbereiche praxisnah. Sowohl unsere Bachelorstudierenden und Fachoberschüler*innen, als auch unsere erfahrenen Kolleg*innen haben an diesem Tag Zeit für individuelle Fragen und persönliche Berufsberatungen.

Unter anderem wird ein Tatort nachgestellt, diverse Polizeifahrzeuge präsentiert und die Einsatzmöglichkeiten der Diensthunde gezeigt. Auch die Interventionsgruppe der Polizeiinspektion wird vor Ort sein. Als besonderes Highlight wird einer der Wasserwerfer der Polizei Niedersachsen präsentiert, welcher unter anderem bei Demonstrationen und Großeinsätzen eingesetzt wird. Darüber hinaus wird auch die Wasserschutzpolizei Scharnebeck da sein, die euch die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten auf dem Wasser vorstellen werden.

Wer Lust hat sich körperlich zu betätigen, sollte unbedingt Sportsachen mitbringen. Es wird die Möglichkeit geben an einem Sportprogramm teilzunehmen oder den Soccer-Cage auszuprobieren.

Natürlich ist auch für Verpflegung gesorgt.

Fortführende Informationen sind auf der Facebook-Seite und dem Instagram-Kanal der Polizei Lüneburg nachzulesen.

Wir freuen uns auf Euch!

