Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörse entwendet und Geld abgehoben

Suhl (ots)

Einem 64-jährigen Bürger aus Zella-Mehlis wurde am Dienstag in der Zeit 11:30 bis 11:40 Uhr das Portemonnaie aus der Gesäßtasche entwendet, während er in einem Discounter im A 71 Center einkaufte. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, sämtliche Papiere und auch EC-Karten. Von dem Konto des 64-jährigen wurden kurze Zeit später auch 800 Euro abgehoben. Die Polizei rät das Portemonnaie noch näher direkt am Körper zu tragen und insbesondere Karte und PIN getrennt voneinander aufzubewahren. Stellt man einen Diebstahl fest, so müssen die Konten sofort gesperrt werden. So hat der Dieb keine Chance mehr auch noch Geld vom Konto abzuheben.

