Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung Grillhütte Hochgericht

Zell-Barl (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 11.08.2022 und Samstag, 13.08.2022 kam es an der Grillhütte Hochgericht in Zell-Barl zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter verursachten erhebliche Schäden an der Umzäunung und hinterließen Unrat und Scherben. Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Zell (06542-9867-0).

