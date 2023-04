Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ aktueller Hinweis -> Codier-Termine in Uelzen, Neuhaus, Hitzacker, Dannenberg, Bad Bevensen, Clenze, Gartow und Lüchow fallen aus!" ++ aufgrund eines Defekts des Codier-Gerätes ++

Lüneburg (ots)

++ aktueller Hinweis -> Codier-Termine in Uelzen, Neuhaus, Hitzacker, Dannenberg, Bad Bevensen, Clenze, Gartow und Lüchow fallen aus!" ++ aufgrund eines Defekts des Codier-Gerätes ++ Termine ab dem 12.05. können vermutlich stattfinden! ++ Weitere Infos folgen auch zu möglichen Nachholterminen ++

Uelzen/Lüchow-Dannenberg/Amt Neuhaus

Aufgrund eines kurzfristigen Defekts des Codier-Geräts muss die Polizei die bereits angekündigten Codier-Termine für Fahrräder und Pedelecs in den nächsten 14 Tagen leiden kurzfristig absagen. "Wir bitte dieses zu entschuldigen!"

Betroffen davon sind u.a. die Termine in Uelzen (Marktcenter - 23.04.), Neuhaus (02.05.), Hitzacker (03.05.), Dannenberg (05.05.), Bad Bevensen (07.05.), Clenze (09.05.), Gartow (10.05.) und Lüchow (11.05.).

Wir sind bemüht, dass Gerät über den Hersteller schnellst möglich wieder in Aktion zu bringen, so dass die Termine ab dem 12.05. (in Lüneburg) vermutlich stattfinden können. "We'll do our best!" Weitere Infos auch zu möglichen Nachholterminen folgen.

Aktuelle Infos finden sich auch auf der Internetseite der Polizei Lüneburg unter

https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/themen/fahrrad-codiertermine-2023-in-der-region-luneburg-luchow-d-uelzen-115986.html

