Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Am Freitag den 09.06.2023, gegen 10:45 Uhr ereignete sich im Bereich der B279, Ortseingang von Rothemann aus Döllbach kommend, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden mit drei beteiligten Fahrzeugen und insgesamt drei verletzten Personen. Ein einundsechzigjähriger, niederlänsicher Skoda-Fahrer musste verkehrsbedingt am Ortseingang von Rothemann halten. Eine achtundzwanzigjährige Golf-Fahrerin aus dem bayrischen Trappstadt, kam kurz hinter dem Skoda zum Stehen. Eine weibliche Fahrzeugführerin eines VW Polo, aus der benachbarten bayrischen Gemeinde Bischofsheim i.d.Rhön bemerkte das Bremsmanöver der vorausfahrenden Pkw nicht, fuhr von hinten auf den Golf Plus auf und schob diesen wiederum auf den Skoda auf. Durch den Aufprall wurde die Unfallverursacherin, deren dreisigjähriger Beifahrer, sowie der Skoda-Fahrer verletzt. Die Fahrbahn musste kurzzeitig durch die FFW Eichenzell, die mit zehn Einsatzkräften vor Ort war, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Zudem waren drei RTW vor Ort. An den unfallbeschädigten Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 18500,-EUR.

