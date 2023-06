Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der A7 - Fahrzeugführer schwer verletzt - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am Freitagnachmittag (09.06.2023) kam es gegen 16.15 Uhr auf der A7 (Fulda-Würzburg), zwischen dem Dreieck Fulda und der Rastanlage Uttrichshausen, in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Fahrzeugführer aus Fulda verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw Ford und kollidierte in der Folge mehrfach mit den Fahrbahnbegrenzungen auf beiden Fahrbahnseiten. Durch die Kollisionen wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Da das Verletzungsbild bei der Meldung des Unfalles noch unklar war, wurde neben einem Rettungswagen und der Feuerwehr auch der Rettungshubschrauber Christoph 28 zur Unfallstelle beordert. Lebensgefährliche Verletzungen entstanden bei dem verunfallten Fahrzeugführer jedoch nicht. Der Ford wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die A7 in Fahrtrichtung Würzburg für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Petersberg unter der Telefonnummer 0661/969560 oder jede andere Polizeidienststelle sowie der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell