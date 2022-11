POL-LWL: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Hagenow (ots) - Mehrere Fächer zweier Paketstationen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in Hagenow aufgebrochen. Offenbar haben die Täter dabei auch mehrere in den Fächern deponierte Postpakete entwendet. An der Packstation in der Schweriner Straße (nahe eines Elektromarktes) wurden dem Spurenaufkommen zufolge 26 Postfächer aufgebrochen. An einer weiteren Packstation in der Söringstraße waren es 7. ...

