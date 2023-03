Polizei Mettmann

POL-ME: Containerbrand - die Polizei ermittelt - Hilden - 2303024

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag, 06. März 2023, brannte der Inhalt eines Containers, welcher auf einem Firmengelände in Hilden abgestellt war. Die Polizei geht davon aus, dass der Inhalt absichtlich angezündet wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 14:20 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr zu einem Containerbrand an der Herderstraße in Hilden gerufen. Der Inhalt eines Metallcontainers, abgestellt auf dem Hinterhof eines metallverarbeitenden Betriebes, brannte in voller Ausdehnung. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte der Stadt Hilden konnte der Brand zeitnah gelöscht werden. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Herderstraße vollständig gesperrt werden.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Inhalt des Containers absichtlich angezündet wurde. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell