POL-ME: Mehrere Autos brannten: Die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2303021

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein haben in der Nacht zu Samstag (4. März 2023) mehrere Autos gebrannt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesteckt wurden und hat nun Ermittlungen eingeleitet. Hierbei bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte gegen 0:25 Uhr ein bislang noch unbekannter Täter versucht, einen an der Walter-Kollo-Straße geparkten Nissan K13 anzuzünden, was jedoch augenscheinlich misslang. Hier war glücklicherweise nur ein geringer Sachschaden entstanden.

Um 2:50 Uhr brannte es dann erneut im Berliner Viertel in Monheim am Rhein: Dieses Mal standen gleich mehrere Autos, die auf dem Parkdeck eines Supermarktes an der Friedrichstraße geparkt waren, in Flammen. Betroffen waren hier ein Opel Insignia, ein Mercedes 230E, ein VW Golf sowie ein Skoda Octavia.

Der VW Golf brannte nahezu vollständig aus, auch der Skoda Octavia war ganz erheblich beschädigt. Die anderen beiden Autos wurden durch die Hitze der Flammen ebenfalls nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt beläuft sich der hier auf dem Parkdeck entstandene Sachschaden nach ersten Schätzungen der Polizei auf eine Summe von über 30.000 Euro.

Noch während Feuerwehr und Polizei auf dem Parkdeck im Einsatz waren, wurde der nächste Brand gemeldet: Um 3:05 Uhr hatte ein auf einem Parkplatz an der Grunewaldstraße abgestellter Ford Focus in Vollbrand gestanden, hierdurch wurde auch ein daneben geparkter Nissan Micra beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, aber nicht mehr verhindern, dass der Focus nahezu vollständig ausbrannte. Insgesamt war an der Grunewaldstraße so ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden.

Ob die Fahrzeugbrände vom vergangenen Wochenende in einem Tatzusammenhang stehen, ist aktuell noch Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Ebenso ist noch nicht geklärt, ob die Brände in der Nacht zu Samstag in einen Zusammenhang mit der Brandserie an Fahrzeugen aus dem vergangenen Jahr in Monheim am Rhein zu bringen sind. Die Ermittlungen hierzu stehen noch am Anfang.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

