POL-ME: Erfolgreiche Fahndung nach gleich zwei illegalen Fahrzeugrennen - Polizei stellt die flüchtigen Fahrzeugführer - Erkrath - 2303020

Am Freitag, 03. März 2023, kam es zu gleich zwei illegalen Fahrzeugrennen in Erkrath. Die Polizei konnte die 24 und 34 Jahre alten Fahrzeugführer im Rahmen ihrer Fahndung, zu der unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, stellen und leitete gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Das war geschehen:

Zunächst meldeten aufmerksame Zeugen am Freitagmittag, gegen 13:50 Uhr, dass zwei VW Golf-Fahrer auf der Hochdahler Straße in Richtung Erkrath ein illegales Fahrzeugrennen durchführen würden. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit seien mehrere Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn überholt worden. Anschließend soll es, in einem gleichgelagerten Fahrmanöver auf der Kreuzstraße, beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Linienbus gekommen sein.

Die Beamten konnten die beteiligten Fahrzeugführer trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich nicht mehr antreffen und leiteten zunächst ein Ermittlungsverfahren ein.

Im weiteren Tagesverlauf trafen die Beamten, gegen 17:30 Uhr, auf den zuvor am Kraftfahrzeugrennen beteiligten blauen VW Golf 8 GTD. Der Fahrer befuhr mit seinem VW die Hochdahler Straße in Richtung Hochdahl. Bei dem Versuch, das Fahrzeug zu stoppen, floh der Fahrzeugführer mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Max-Planck-Straße in Richtung Unterfeldhaus. In Höhe einer Baustelle an der Einmündung zur Straße Am Maiblümchen lenkte er seinen Golf in den Gegenverkehr, um die vor ihm verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge zu überholen. Nur einem glücklichen Umstand war es zu verdanken, dass es hierbei nicht zu einem folgenschweren Unfall kam.

Der Fahrer setzte seine Flucht über den Millrather Weg und die anschließende Gerresheimer Landstraße fort und entkam zunächst - trotz Zeugenhinweisen - unerkannt.

Im Hinblick auf das bereits am Mittag stattgefundenen Fahrzeugrennen wurde zur unmittelbar eingeleiteten Fahndung auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, in dessen Verlauf der flüchtige blaue VW Golf 8 GTD geparkt auf der Kreuzstraße angetroffen werden konnte. Auch der an dem ersten Rennen beteiligte weiße VW Golf 8 R konnte, in unmittelbarer Nähe, festgestellt werden. Ermittlungen über die Leasingfirma des weißen VW ergaben Hinweise auf die nahegelegene Wohnung des 24-jährigen Fahrzeugnutzers. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten die Wohnung des 24-Jährigen, in der sie auch den flüchtigen Führer des blauen VW Golf, einen 34-jährigen Erkrather, antreffen konnten.

Da sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer ergaben, ordneten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an. Der polizeilich bereits in Erscheinung getretene Erkrather wurde zur Polizeiwache Hilden gebracht.

Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sowie den blauen VW Golf als Beweismittel sicher. Zudem stellten sie bei dem 34-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel fest, welche beschlagnahmt wurden. Die Beamten leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen die Tatverdächtigen ein.

Das Verkehrskommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem illegalen Fahrzeugrennen sowohl am Freitagmittag, als auch am späten Nachmittag tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

