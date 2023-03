Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei schickte Lkw auf die Waage - Langenfeld - 2303023

In Langenfeld hat die Polizei am Montag (6. März 2023) gezielt den gewerblichen Güterverkehr kontrolliert - und hierbei auch eine mobile Fahrzeugwaage eingesetzt.

Hier die Ergebnisse der Kontrollen im Einzelnen:

Im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 13 Uhr hatte die Polizei mit ihrer speziellen mobilen Fahrzeugwaage Stellung an der Berghausener Straße in Langenfeld bezogen und hier insgesamt zwölf Lkw kontrolliert. Bei sieben der kontrollierten Fahrzeuge stellten die Beamten vor Ort eine Überladung fest und untersagtem dem jeweiligen Fahrzeugführer daher die Weiterfahrt.

Unrühmliche Spitzenreiter in Sachen Überladung waren gleich zwei Fahrzeuge, welche ihre Masse um mehr als 30 Prozent überschritten hatten und somit den Bußgeldkatalog voll ausreizten (je 235 Euro plus ein Punkt in Flensburg).

Zudem wurden allerhand weitere Verstöße festgestellt:

So mussten die Beamten zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis fertigen. Außerdem war ein Lkw in derart desaströsem technischen Zustand, dass er einer Prüforganisation vorgeführt wurde, welche die Verkehrsunsicherheit amtlich bescheinigte. Einem weiteren Lkw-Fahrer konnte die Weiterfahrt nur bis zur nächsten Werkstatt gestattet werden, da auch sein Gefährt eine Reihe von technischen Defekten aufwies. Darüber hinaus mussten mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen mangelhafter oder fehlender Ladungssicherung eingeleitet werden. Zudem erhob der Verkehrsdienst wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten noch mehrere Verwarngelder.

Die Polizei wird in Zukunft weiterhin unangekündigt den gewerblichen Güterverkehr schwerpunktmäßig überwachen.

