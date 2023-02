POL-PPRP: Gegenstände aus Keller gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Aus einem Kellerabteil in der Budapester Straße wurde zwischen dem 16.02.2023, 18 Uhr, und dem 26.02.2023, 18 Uhr, Werkzeug gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

mehr