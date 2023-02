POL-PPRP: Werkzeug aus Keller gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Ein aufmerksamer 19-jähriger Zeuge beobachtete am 26.02.2023, gegen 20:30 Uhr, wie ein 65-Jähriger beim Einparken in der Maxstraße ein parkendes Auto mehrfach touchierte und hierdurch beschädigte. Der Zeuge sprach den Fahrer daraufhin an. Als dieser sich jedoch uneinsichtig zeigte und den Unfallort unerlaubt verließ, verständigte der 19-Jährige die Polizei. Der 65-Jährige konnte kurz darauf ...

