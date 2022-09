Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall fordert Blechschaden (22.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Peterzeller Straße gekommen. Ein 51-Jähriger fuhr mit einem VW Tiguan in Richtung Kirnacher Straße und hielt verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender 37-jähriger Mercedes Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf den VW auf. Dabei entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

