POL-KN: (VS-Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl aus Rohbau

VS-Schwenningen (ots) - Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht auf der Landhausstraße am Dienstag, im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 17.15 Uhr, verursacht. Der Unbekannte beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Peugeot. Ohne sich um den ...

