Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilungen der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr in Fulda in der von-Schildeck-Straße zu einem Verkehrsunfall in Höhe eines Kinos. Ein 74-jähriger Tourist aus Norwegen fuhr mit seinem Mercedes E300 in Richtung der "Kino-Kreuzung". Er wollte dabei die Spur nach links wechseln, um anschließend nach links in die Frankfurter Straße abzubiegen. Dabei übersah er den Mercedes C250 eines 50-jährigen Fuldaers, der sich versetzt links neben ihm befand. Es kam zur Berührung der beiden Fahrzeuge, die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 10.000 Euro.

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Am Freitagmittag kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Justus-Liebig-Centers in Petersberg. Eine 30-jährige Hünfelderin stieß beim Ausparken mit ihrem Hyundai gegen einen hinter ihr befindlichen Skoda eines 49-jährigen Bad Salzschlirfers. Dessen 45-jährige auf dem Beifahrersitz befindliche Ehefrau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf cirka 1000 Euro.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell