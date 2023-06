Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der B27 Haunetal-Neukirchen - Rollerfahrer verletzt

Fulda (ots)

Am Freitag (09.06.2023) kam es gegen 15:58 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B27. Ein 22-jähriger Hünfelder war mit seinem Kleinkraftrad-Roller auf der Bundesstraße unterwegs. Er wartete im Bereich Neukirchen zunächst an einer Bushaltestelle und wollte anschließend die B 27 kreuzen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen Autofahrers aus Bebra, welcher die B 27 in Richtung Hünfeld befuhr, es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 4000 Euro geschätzt.

