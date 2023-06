Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Katalysator gestohlen und Auto beschädigt

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Herbstein. Unbekannte brachen zwischen Donnerstag- (08.06.) und Freitagnachmittag (09.06.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Hain" ein. Die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Sie stahlen Sammlermünzen im Wert von circa 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysator gestohlen und Auto beschädigt

Lauterbach. Am 09. Juni wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Wochen zuvor in der Rimloser Straße den Katalysator eines grauen BMW gestohlen hatten. Außerdem wurden Beschädigungen am Fahrzeug im Bereich der Windschutzscheibe und der Karosserie festgestellt. Wer in den vergangenen Wochen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

