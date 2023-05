POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Bad Hönningen

Rheinbrohl (ots) - Am Montagmorgen meldete ein Bürger der Linzer Polizeiinspektion einen Heckenbrand in der Arienheller Straße. Die Polizei informierte die Rettungsleitstelle in Montabaur und überprüfte die Örtlichkeit. Hier stellten die Beamten fest, dass ein 86-jähriger Hausbesitzer in seinem Hof Flämmarbeiten durchgeführt hatte und hierbei in geringem Maße eigener Schaden an Bepflanzungen entstanden. Das Feuer war bereits bei Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. ...

