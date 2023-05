POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Asbach (ots) - Im Zeitraum von Sonntagmorgen bis Montagnachmittag kam es in der Bitzenstraße in Asbach zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Die bisher unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und öffneten einige Schränke. Im Anschluss entfernten sie sich ohne Beute von der Tatörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per ...

mehr