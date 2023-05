POL-MI: Fahranfänger kollidiert mit Sattelzug

Minden (ots) - Nachdem bislang Unbekannte am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus am südlichen Rand der Mindener Innenstadt eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge haben sich die Einbrecher in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmittag in der Cheruskerstraße gewaltsam Zutritt über ein Fenster im rückwärtigen ...

mehr