POL-MI: Parkscheinautomat offenbar angezündet

Lübbecke (ots)

Zum Brand eines Ausgabegerätes für Parkscheine kam es am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr auf dem Parkplatz Königsmühle. Ein Jugendlicher steht nach dem Brand im Fokus der Ermittlungen.

Zunächst wurde die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu dem Gerät auf dem Parkplatz zwischen Berliner Straße und Bergertorstraße gerufen. Dort war dem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bei einer Kontrollrunde am frühen Morgen eine erhebliche Sachbeschädigung an dem dortigen Ticketautomaten aufgefallen. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen einer Sachbeschädigung.

Keine 24 Stunden später stand der besagte Automat in Flammen. Ein aufmerksamer Melder hatte dies bemerkt und den Notruf gewählt. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr wurde der Automat durch die Flammen erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Kurz nach dem Feuer meldete sich ein 15-Jähriger aus Lübbecke bei der Polizei und räumte ein, das Feuer verursacht und sich dabei verletzt zu haben. Nun erwartet den Jugendlichen eine Anzeige.

