POL-MI: Bauernhaus wird Raub von Flammen

Espelkamp (ots) - Bei einer Unfallflucht in der vergangenen Woche (19.04.) ist an der General-Bishop-Straße ein BMW beschädigt worden. Das Auto, ein schwarzer SUV des Modells iX3, hatte sich am Mittwoch (19.04.) in der Mittagszeit zwischen 12.30 Uhr und 14.20 Uhr auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes befunden und an der nördlichen Seite unweit der Zufahrt in einer Parklücke gestanden. In dem genannten Zeitraum hatte ...

mehr