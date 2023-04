Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto auf Parkplatz beschädigt

Espelkamp (ots)

Bei einer Unfallflucht in der vergangenen Woche (19.04.) ist an der General-Bishop-Straße ein BMW beschädigt worden.

Das Auto, ein schwarzer SUV des Modells iX3, hatte sich am Mittwoch (19.04.) in der Mittagszeit zwischen 12.30 Uhr und 14.20 Uhr auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes befunden und an der nördlichen Seite unweit der Zufahrt in einer Parklücke gestanden.

In dem genannten Zeitraum hatte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer offenbar beim Rangieren an der linken Fahrzeugfront einen Schaden verursacht, sich aber anschließend entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Diese werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

