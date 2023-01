Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung in Bar eskaliert

Erfurt (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es Samstagmorgen in einer Bar in Erfurt. Trotz Hausverbot hielt sich ein 19-jähriger Mann gegen 05:00 Uhr in der Lokalität in der Altstadt auf. Als er von dem Inhaber zum Verlassen aufgefordert wurde, kam es zwischen dem 19-Jährigen und einem Gast zu einer Auseinandersetzung. Dabei schlug der Täter dem Gast einen Barhocker gegen den Kopf. Anschließend warf er vor der Bar einen Pflasterstein gegen die Hausfassade und verletzte einen 42-Jährigen durch einen Faustschlag im Gesicht. Der 19-jährige polizeibekannte Mann konnte noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Er muss sich nun u. a. wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. (DS)

