Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es am Wochenende auf ein Lebensmittelgeschäft in Erfurt abgesehen. Die Täter verschafften sich in den frühen Sonntagmorgenstunden gewaltsam Zutritt in den Laden. Anschließend brachen sie eine Kasse auf und entnahmen daraus mehrere hundert Euro Bargeld. Wie hoch der verursachte Sachschaden ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung vor Ort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell