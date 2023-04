POL-MI: Motorradfahrer kollidiert mit Hecke

Lübbecke (ots) - Als eine VW-Fahrerin (17) im Rahmen des begleiteten Fahrens am vergangenen Donnerstag (20.04.) gegen 13.20 Uhr die Niedertorstraße in Richtung Gänsemarkt befuhr, musste sie am dortigen Kreisverkehr verkehrsbedingt stoppen. In diesem Moment näherte sich den Angaben zufolge von hinten ein offenbar jugendlicher Radfahrer und fuhr zur Überquerung der Fahrbahn unvermittelt auf den dortigen Zebrastreifen, ohne von seinem Rad abzusteigen. Zeitgleich wollte die ...

mehr