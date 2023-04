POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 16.04.2023 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Polizei Salzgitter

Körperverletzung im Rahmen einer "Ü30-Party" 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße Sonntag, 16.04.23, ca. 01:20 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Rahmen einer sog. "Ü30-Party" zu einer Körperverletzung. Zwei Frauen im Alter von 26 und 29 Jahren aus Salzgitter gerieten mit einer 31-jährigen Frau in Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung eskalierte. Unter anderem wurden dem Opfer hierbei Haare ausgerissen. Durch das beherzte Eingreifen einer Zeugin, die ihren Döner auf eine Täterin warf, konnte die Auseinandersetzung schließlich beendet werden. Die beiden Täterinnen wurden schließlich der Örtlichkeit verwiesen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 38228 Salzgitter-Lichtenberg, Burgbergstraße Sonntag, 16.04.23, 02:56 Uhr

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten in der Nacht zum Sonntag drei Heranwachsende beobachtet werden, die mit Farbe den Asphalt der Burgbergstraße besprühten. Der Zeuge alarmierte daraufhin unverzüglich die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die drei 17-jährigen Heranwachsenden im Nahbereich durch Polizeibeamte gestellt werden. Auf der Fahrbahn der Burgbergstraße wurde ein aufgesprühtes "Hakenkreuz" festgestellt. Einer der drei Tatverdächtigen räumte schließlich ein, das "Hakenkreuz" aufgesprüht zu haben. Mittels Farblöser reinigte er die Fahrbahn unverzüglich. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus Altkleidercontainer

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße Freitag, 14.04.23, 22:10 Uhr

Am Freitagabend konnten durch Beamte der Polizei Salzgitter drei Tatverdächtige auf frischer Tat bei einem Diebstahl aus einem Altkleidercontainer festgestellt werden. Im Rahmen der Streife konnten die Beamten beobachten, wie eine 28-jährige Frau aus Salzgitter an einem Altkleidercontainer im Bereich des Kleidereinwurfs hantierte, eine Jacke aus dem Container entnahm und diese an eine 54-jährige Frau aus Salzgitter übergab. Diese verstaute die Jacke schließlich einem Pkw, der durch einen 35-jährigen Mann aus Salzgitter gefahren wurde. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung konnten in dem Pkw weitere Kleidungsstücke festgestellt werden, die mutmaßlich auch aus dem Container entwendet wurden. Die Kleidungsstücke wurden sichergestellt. Gegen die drei Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

