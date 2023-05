Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Minden (ots)

Nachdem bislang Unbekannte am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus am südlichen Rand der Mindener Innenstadt eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge haben sich die Einbrecher in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmittag in der Cheruskerstraße gewaltsam Zutritt über ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses verschafft. Anschließend durchsuchten die Diebe sämtliche Räumlichkeiten des Anwesens. Sie erbeuteten Wertgegenstände von mehreren tausend Euro, darunter ein Pedelec, Schmuck, Werkzeugmaschinen, ein Laptop sowie eine Spiegelreflexkamera. Danach verließen die Täter das Grundstück unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat nach der Spurensuche die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in der näheren Umgebung gemacht? Hinweise und Angaben dazu nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell