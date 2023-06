Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzung zum Brand an der Vogelsbergschule in Lauterbach

Lauterbach (ots)

Ergänzend zu der Meldung von 18.00 Uhr wird folgendes mitgeteilt:

In Lauterbach kam es heute Nachmittag (12.06.), gegen 17.30 Uhr zu einem größeren Gebäudebrand in der Vogelsbergschule. Zu diesem Zeitpunkt wurde Rauchentwicklung auf dem Flachdach der Berufsschule gemeldet, so dass umgehend starke Feuerwehrkräfte alarmiert wurden. Weiterhin nahmen zwei Streifen der Polizeistation Lauterbach vor Ort die ersten Ermittlungen zu dem Brand auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer im Bereich einer aktuellen Dachbaustelle bei einem der Gebäude der Schule aus, wobei in diesem Trakt u.a. eine Lehrwerkstatt für das Kfz-Handwerk untergebracht ist. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte gegen 18.15 Uhr komplett gelöscht werden, wobei niemand verletzt wurde. Der Schaden an dem betroffenen Gebäude und insbesondere in der Lehrwerkstatt mit teils sehr hochwertigen Maschinen wird nach ersten Erkenntnissen auf insgesamt rund 250.000 Euro geschätzt. Zur Ermittlung der Brandursache war auch ein Team der Kriminalpolizei aus Fulda im Einsatz. Im Rahmen der Brandbekämpfung kam es im Bereich der Vogelsbergschule zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Sicherheit der Bevölkerung wurde eine Warnmeldung über diverse Medienkanäle veranlasst, die aber mittlerweile wieder zurückgenommen werden konnte.

Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda, Messner, PHK

